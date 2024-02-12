الجادريان: نتنياهو يستخدم عملية إطلاق سراح المحتجزين لتبرير الهجمات على رفح

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عملية تحرير ناجحة لمحتجزتين إسرائيليتين لتبرير استمرار الضغط العسكري على رفح الفلسطينية، حتى في الوقت الذي تعرض فيه الاحتلال لضغوط دولية مكثفة لعدم شن هجوم بري على جنوبي غزة، بحسبما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

نتنياهو يظهر الحاجة إلى مواصلة الضغط على الفصائل

وفي أعقاب عملية الإنقاذ التي جرت في الساعات الأولى من صباح اليوم، قال نتنياهو إنها أظهرت الحاجة إلى مواصلة الضغط على الفصائل من أجل إطلاق سراح المحتجزين المتبقين.

ومع ذلك، قد يستخلص آخرون دروسًا مختلفة من الغارة، التي تعتبر استعارة قاتمة لحرب الاحتلال الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في غزة.

وأنقذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة محتجزين فقط في أكثر من أربعة أشهر من القتال، أي أقل من عدد المحتجزين الذين قُتلوا في جهود الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراحهم.

تأمين حرية الغالبية العظمى من المحتجزين الذين أطلق سراحهم

وبدلاً من ذلك، تم تأمين حرية الغالبية العظمى من المحتجزين الذين أطلق سراحهم في المفاوضات مع الفصائل الفلسطينية، مع إطلاق سراح أكثر من 100 خلال وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعًا العام الماضي، وتأكد وفاة أكثر من 30 آخرين في المحتجز، مع مخاوف على حياة 20 آخرين على الأقل.