سفير فلسطين بالأمم المتحدة: أمريكا المشارك الأول في أي مجزرة جديدة بغزة

أكد إبراهيم خريشة، سفير فلسطين بالأمم المتحدة في جنيف، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تجمل المواقف وتطالب إسرائيل بأن يكون هناك دراسة، وأن تكون بعيدة عن المدنيين، وهو حديث غير مسؤول، مشددًا على أن أمريكا المشارك الأول في أي مجزرة جديدة ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

أمريكا هي التي تحمي إسرائيل

أوضح «خريشة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج «المواجهة»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن أمريكا هي التي تحمي إسرائيل في مجلس الأمن باستخدام «الفيتو» بجانب تعطيل أمريكا لمشروع قرار لوقف الحرب، منوهًا بأن الشعب الفلسطيني يريد تحركات حقيقية ضد الجيش الإسرائيلي، واتخاذ إجراءات عقابية من وقف العلاقات والتجارة.

الهدف الأساسي وقف هذه المجزرة

وأشار إلى أنه على العالم أن يتحمل المسؤولية، وألا يسمح باستمرار هذه الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، موضحًا أن الهدف الأساسي هو وقف هذه المجزرة، مؤكدًا أن المجتمع الإسرائيلي بدأ ينسجم مع أفكار نتنياهو.