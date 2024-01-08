سفير فلسطين بالأمم المتحدة: نتوقع قرارا بوقف إطلاق النار من محكمة العدل الدولية

قال إبراهيم خريشة، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن زيارة الرئيس الفلسطيني للقاهرة تأتي في وقت وظرف حساس للغاية، والجميع يعمل على هدف محاولة عدم الاستمرار في استهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية، وهذه المأساة الأولى التي يجب على العالم أن يعمل من أجلها، ومصر تلعب دورا مهما على الصعيدين العربي والدولي بهذا الخصوص.

إسرائيل ملزمة قانونا بفتح المعابر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر موقعها مهم إذ أن المعبر الوحيد لإدخال المساعدات هو معبر رفح، وإسرائيل ملزمة قانونا بفتح باقي المعابر.

وأشار إلى أنه على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والمفوض السامي لحقوق الإنسان لكن هذه المنظمات إنسانية، والذي يعيق عملها هو الاحتلال الإسرائيلي، وهناك أمل بخروج شيء من محكمة العدل الدولية بعد الاستماع الذي سيبدأ الخميس المقبل من قبل جنوب أفريقيا.

أمر قضائي بضرورة وقف إطلاق النار

ولفت إلى أن هناك توقعا بإصدار أمر قضائي بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وفك الحصار عن أبناء الشعب الفلسطيني ووقف التحريض من قبل محكمة العدل الدولية، والأمر متروك للقضاء وبعد ذلك سيتبعه عمل قانون آخر من خلال مرافعات مستمرة والباب مفتوح أمام الدول لعمل مرافعة شفوية ومكتوبة أمام المحكمة لإثبات ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية.