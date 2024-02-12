نقابة الزراعيين: قصف رفح الفلسطينية انتهاك صريح لحقوق الإنسان

أعلنت النقابة العامة للمهن الزراعية، متابعة مجلس إدارة النقابة العامة للزراعيين ومجالس فروع النقابة بالمحافظات لما يحدث في أرض فلسطين من معارك تخترق كل الاتفاقيات الدولية فإن نقابة المهن الزراعية تدين بكل أشكال الإدانة ما يحدث في فلسطين المحتلة والاعتداء الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على كل الأعمار من أطفال ونساء وشيوخ.

انتهاك صريح لحقوق الإنسان

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن ما يحدث في أرض فلسطين المحتلة من دمار شامل واستخدام أسلحة وألوان عديدة من الاحتلال الإسرائيلي للقتل والمنع للمياه والطعام والدواء ووضع العراقيل لدخول المساعدات الغذائية والطبية يعد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان.

وقف إطلاق النار

وأكدت النقابة تأييدها للسياسة المحترمة والقانونية دوليا وإقليميا التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي باقتدار واحترام وحس دولي وإقليمي عالي المستوى، وتنسيقه مع الدوائر السياسية إقليميا مع الدول العربية، ودوليا مع الدول الكبرى لتحقيق وقف إطلاق النار والبدء في مراحل سياسية تحقق للشعب الفلسطيني الحياة ودولتهم المستقلة ويحقق للعالم أملا في سلام بدلا من إشعال الحروب، ومهما طالت الحرب وزاد التدمير فأن تجربة مصر العميقة والحكيمة مع الحروب التي خاضتها عبر تاريخها تؤكد أن السلام هو الحل.