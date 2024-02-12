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مصر تجدد التحذير من مخاطر اتساع رقعة الصراع نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بغزة

كتب:

محمد عزالدين
07:27 م | الإثنين 12 فبراير 2024
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

دعت مصر إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لخفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة؛ بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وجددت مصر التحذير من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكدت حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب الإسرائيلية القائمة ضد الفلسطينيين لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتهديد للسلم والأمن الدوليين.

 

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