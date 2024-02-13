طريقة عمل دقة الفول المدمس في المنزل.. «طعم أحلى من بره»

الفول المدمس من الأكلات الشعبية الشهيرة على وجبة الإفطار، إذ يعد وجبة مُشبعة ومغذية، واعتاد المصريون على تناوله من عربات الفول في الشوارع لمذاقه المميز والمختلف عادةً عن الفول المجهز منزليًا، ما جعل البعض يتساءل: «ليه الفول بيكون طعمه أحلى من بتاع البيت؟».

يعود سر الفول المدمس على العربات إلى دَقة الفول، التي تعد المكون الأساسي في مذاقه المميز، لذا نستعرض في هذا التقرير، طريقة عمل دقة الفول، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد» المُذاع على «سي بي سي».

طريقة عمل دقة الفول

- 1/4 كوب عصير ليمون.

- 10 فصوص من الثوم المهروس.

- ملعقة طعام كبيرة من الكمون.

- ملعقة طعام كبيرة من الكزبرة.

- ربع ملعقة من البابريكا.

- مكعب مرقة دجاج.

- ربع كوب من الخل.

- ماء مغلي.

- شطة حسب الرغبة.

خطوات التحضير

- في البداية يُحمص الكمون والكزيرة الحَب على النار.

- بعد ذلك اطحني التوابل المحمصة جيدًا.

- ضيفي الشطة والملح بعد طحن التوابل ومزجها معًا.

- يضاف الليمون والخل والماء المذاب فيه المرقة مع كل أنواع التوابل.

- تُحرك كل مكونات دقة الفول مثل المطاعم جيدًا، للحصول على الطعم والقوام المثاليين.

طريقة عمل الفول المدمس

ويمكن تحضير الفول المدمس في المنزل، من خلال المكونات التالية:

- ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

- نصف كيلوجرام من الفول الحب.

- قليل من عصير الليمون الطازج.

- ملعقة صغيرة من الكمون.

- ملعقة كبيرة من الطحينة.

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

- شطة حسب الرغبة.

تضاف كل المكونات مع مياه تغطيها بالكامل في «القِدرة»، وتترك على نار هادئة حتى تمام النضج.