رجل يرش الماء على امرأة مشردة يهز السوشيال ميديا.. ما مصيره؟

مشهد مؤثر جرى تداوله بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تسبب في القبض على رجل أمريكي مُسن قلبه لا يعرف الرحمة بعدما قام برش المياه على امرأة بلا مأوى في الشارع باستخدام خرطوم الحديقة «في عز البرد».

في مقطع الفيديو المتداول تظهر خلاله العجوز، وهي تستغيث وتصرخ من برودة الطقس، إلا أن الرجل لم يستمع إليها، واستمر في رش الماء عليها غير مبالٍ لتوسلاتها لتعلن السلطات في سان فرانسيسكو القبض على الرجل.

الفيديو يثير غضب الملايين

كولير جوين، 71 عامًا، صاحب معرض فني، جرى تصويره في مقطع الفيديو، متكئًا على درابزين وساقيه متقاطعتين بينما كان يوجه نفثًا من الماء نحو المرأة المشردة في محاولة لإجبارها على الرحيل.

ردود فعل عنيفة في سان فرانسيسكو وخارجها، تسبب بها المقطع الصادم، بعد أن حصد ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل أزمة التشرد المتصاعدة، في سان فرانسيسكو وكاليفورنيا، مبدين استيائهم من سوء المعاملة التي وصفوها بالقاسية لشخص بلا مأوى.

ماذا قال الرجل الذي قام برش المسنة المشردة بالماء؟

ونقلت صحيفة «جارديان» البريطانية بيان شرطة سان فرانسيسكو التي قالت خلاله إن جوين تم احتجازه، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة قدرها ألفي دولار إذا أدين بارتكاب جنحة الضرب.

وقال بروك جينكينز، المدعي العام لمنطقة سان فرانسيسكو، إن الضحية لم تكن ترغب في توجيه اتهامات، لكن المدعين يعتقدون أن الفيديو يقدم أدلة كافية للمضي قدمًا.

وتابع، أن جوين اتُهم بارتكاب جنحة بسبب رش الماء بشكل متعمد وغير قانوني على امرأة تعاني التشرد.

الغريب في الأمر هو عدم اعتراف جوين بخطئه، بحسب التقرير، حيث قال لصحيفة سان فرانسيسكو إنه يرى أنه «من الصعب الاعتذار».

وذكرت صحيفة «كرونيكل» أن المرأة، المعروفة لدى المدافعين عن المشردين باسم Q، تم نقلها إلى المستشفى الأسبوع الماضي لأسباب غير معروفة.