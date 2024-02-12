قيادي بمستقبل وطن: قصف رفح الفلسطينية انتهاك صارخ للقوانين الدولية

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على قصف مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية برفض أي استهداف أو قصف لمدينة يعيش فيها ما يقرب من مليون و400 ألف نازح فلسطيني يؤكد تمادي الاحتلال في ممارسة كافة الانتهاكات الصارخة والجرائم التي يجرمها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووفقًا للمعايير الإنسانية من ارتكاب كل أصناف وأشكال الجرائم البشعة التي ترقى لجرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

خطورة الاجتياح وتداعياته على المنطقة

وأضاف «رزق»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قصف إسرائيل لرفح استمرار لجرائم الحرب التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني رغم التحذيرات الدولية بخطورة الاجتياح وتداعياته على المنطقة، وهو ما يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا للسلام في المنطقة بأسرها ويؤكد أننا أمام حكومة متطرفة تسعى لجر المنطقة لحروب طويلة الأمد واتساع رقعة الصراع من أجل أن يحافظ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على السلطة.

إسرائيل تتحدى كل القوانين والأعراف الدولية

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن إسرائيل تتحدى بوقاحة كل القوانين والأعراف الدولية، وتواصل انتهاكاتها في ظل صمت وتواطؤ المجتمع الدولي، وممارساتها في رفح الفلسطينية تكرار لوحشية إسرائيل منذ نكبة 1948، موضحا أنها دولة احتلال وحسب القانون الدولي هم المسئولون مسؤولية كاملة عن الأرض المحتلة ويحاصرون القطاع برا وبحرا وجوا ولا يلتزمون بأي من الاتفاقيات الدولية.