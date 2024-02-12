أمين تنظيم حزب الجيل: إسرائيل لن تحقق أي أهداف في رفح الفلسطينية سوى القتل والتدمير

ندد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بالاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي امتدت لتشمل جنوب القطاع وبالتحديد رفح الفلسطينية، التي تأوي أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني، أصبحت حياتهم مهددة بسبب الحكومة الإسرائيلية التي تحركها أهواء شخصية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تمهد لمجزرة برفح الفلسطينية تمثل تهديدًا للأمن في المنطقة، ويجب أن يتم تدارك الموقف من خلال التدخل الدولي حتى لا تتسع رقعة الصراع.

التوصل لهدنة ووقف إطلاق النار

وقال «قاسم»، في تصريحات صحفية اليوم، إن المرحلة التي تمر بها الحرب الإسرائيلية على غزة، مرحلة حرجة ودقيقة، حيث أنها تأتي ما بين مفاوضات ومباحثات تجري في القاهرة غدا بحضور مدير الاستخبارات الأمريكية CIA ويليام بيرنز بشأن التوصل لهدنة ووقف إطلاق النار، وتصريحات متطرفة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية لشن عملية لاجتياح رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أن المنطقة أمام موقفين، إما تهدئة الأوضاع بالتوصل لهدنة أو التهديد بتوسع رقعة الصراع إذا فشلت المباحثات وقررت إسرائيل اجتياج جنوب غزة.

وذكر أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أنه يشكك في تحقيق الاحتلال الإسرائيلي أي أهداف له في غزة سوى القتل والتدمير والإبادة، فمصير العملية إذا وقعت سيكون كغيرها من عمليات الإبادة الجماعية التي حدثت في وسط وشمال قطاع غزة، والتي ترغب حكومة نتنياهو في تكرارها مرة أخرى برفح الفلسطينية.

الاجتياج البري لرفح الفلسطينية

وشدد الدكتور أحمد محسن قاسم على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتدخل لينقذ المنطقة من الخطر المحدق بها، وحيث إنها شرارة الحرب سوف تندلع إذا حدث الاجتياج البري لرفح الفلسطينية، وسوف تتسع رقعة الصراع أكثر.