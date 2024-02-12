برلماني: قانون إتاحة وتبادل البيانات سيحقق طفرة غير مسبوقة ويجذب الاستثمارات

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون إتاحة وتبادل البيانات، سيحقق طفرة تكنولوجية غير مسبوقة وسيقضي على مقولة أن الوزارات تعمل في جزر منعزلة، حيث إنه سيحقق التكامل الشامل بين جميع الجهات الحكومية، وسيعمل على جذب الاستثمارات من خلال بنية تحتية سليمة لبيانات في كل المجالات تحقق طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.

الارتقاء بالمنظومة التكنولوجية

وأضاف بدوي، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، لمناقشة استراتيجية التحول الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن لجنة الاتصالات تنتظر وصول قانون إتاحة وتبادل البيانات حتى يتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي، لما سيحققه من عوائد على الاقتصاد الوطني، ويعمل على الارتقاء بالمنظومة التكنولوجية.

وثمَّن بدوي من جهود وزارة الاتصالات بقيادة الوزير الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على مسايرة التطور وإعداد تشريعات وقوانين تساهم في استكمال البنيان التشريعي للقوانين التكنولوجية التي تخطو بها مصر خطوات ثابتة لتؤكد ريادتها وقدرتها على الانطلاق نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وزارة الاتصالات تنفذ استراتيجية القيادة السياسية

وتابع بدوي بأن وزارة الاتصالات تنفذ استراتيجية القيادة السياسية في تحقيق أكبر معدلات النمو لدعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى خططها الاستراتيجية في تقديم تشريعات تناسب المصريين في الجمهورية الجديدة.