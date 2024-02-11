الغرف التجارية: التجار دعامة الاقتصاد.. ونعمل بالشراكة مع الحكومة لدعم المواطن

اجتمع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وغرفة الإسكندرية مع تجار الإسكندرية وقيادات الشعب التجارية، مؤكّدًا أنَّ الـ5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات هم دعامة الاقتصاد بأكثر من 80% من نتاجه المحلي الإجمالي وفرص العمل لأبنائنا.

وأكد أنَّه استمرارا للدور الوطني للقطاع الخاص، وفي شراكة تامة مع الحكومة، سيعمل الجميع بكامل طاقاتهم للمرور من الأزمة الحالية، خاصة فيما يخص السلع الغذائية، إذ سيبدأ في أسابيع قليلة مبادرة أهلا رمضان لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في كل ربوع مصر للسنة العاشرة على التوالي، وهي تتكامل مع المبادرات المثيلة من أجل أبناء مصر من العودة للمدارس واهلا بالعيد وغيرها لمعاونة أبناء مصر.

وأوضح أنَّ الغرف التجارية منذ إنشائها وطوال قرن من الزمان، هي الدرع الحامي لاقتصاد الوطن في أحلك الظروف، فضمنت توافر الكساء والغذاء أثناء الأزمات، متابعًا أنَّ الغرف التجارية ومنتسبيها من القطاع الخاص يعملون ضمن شراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص من أجل مصر وأبنائها لتحقيق الطموحات وتلبية الآمال ونشر النماء والتنمية.