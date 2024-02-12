جمعية رجال الأعمال: نرفض ما يحدث في رفح الفلسطينية.. وموقف السيسي يؤيده الجميع

رفض فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في رفح الفلسطينية، كما أكد رفضه تهجيرهم من قطاع غزة.

فوزي: الضغط الإسرائيلي على المدنيين العزل في رفح به خطورة كبرى

أضاف «فوزي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما يحدث من جيش الاحتلال الإسرائيلي من ضغط على المدنيين العزل الفلسطينيين في مدينة رفح الفلسطينية، به خطورة كبيرة، حيث أن هذا الضغط يعكس صعوبة القرارات السياسية التي تتخذها القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، أنّ ذلك الوضع يعكس مدى الوضع الصعب الذي يعانيه الإشقاء في فلسطين، كما يعكس صعوبة الموقف من متخذ القرار في مصر: «الموضوع فيه صعوبة والرئيس السيسي الله يكون في عونه».

وأكد أن موقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية جيد للغاية ويرفض التهجير كما يرفض تصفية القضية الفلسطينية، وهو موقف يؤيده كل المصريين.