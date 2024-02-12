رئيس كتلة الحوار: إسرائيل «لازم» تقف انتباه عند الاقتراب من حدودنا

أكد د. باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، أنهم يتابعون الحرب في قطاع غزة يوميًا، والغرض من هذه الحرب تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن ما نشهده، إجرام وتحدي سافر لكل الأعراف والقوانين الدولية، ولكل شعوب العالم التي رفضت القصف الوحشي على القطاع.

إسرائيل تطارد العُزل

أوضح «عادل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن إسرائيل تطارد العزل عند آخر نقطة في قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل غير قادرة على مقاتليه، ومواجهة 37 ألف مقاتل من حماس، متابعًا: «إسرائيل لازم تقف انتباه عند الاقتراب من حدودنا، ومن الشعب المصري، مصر دائمًا تتحدث بصوت الحكمة، وهي السياسة المصرية، ووزنها الخارجي».

مصر تغلب صوت الحكمة

وأشار إلى أن مصر تغلف صوت الحكمة، ولا تتحدث كثيرًا وتحل الأمور دبلوماسيًا، موضحًا أن القصف المتوحش على غزة غير إنساني، وتصريحات وزير المالية الإسرائيلية بالحكومة المتطرفة، يتحدث ويفتح جبهة مع مصر، ولن تكون إسرائيل قادرة على هذه الجبهة.

وتابع: «يطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل وسحب السفير المصري وطرد سفيرهم»، مشددًا على أن إسرائيل تنتهك الجوار الآمن.