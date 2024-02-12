«الخارجية»: مصر على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي سيناريوهات بشأن الحرب على غزة

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الدولة المصرية تسابق الزمن مع الجميع، سواء قطر وأمريكا والجانب الفلسطيني والإسرائيلي، محاولة منها في الوصول للتهدئة وإفراغ الأزمة من عنفوانها الحالي، مؤكدا أن الهدف الآن هو حقن الدماء.

اتصالات أمنية وسياسية تتم حاليا لمنع قيام إسرائيل بعمليات واسعة

ونوه أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من على قناة «سي بي سي»، أن هناك اتصالات أمنية وسياسية تتم حاليا لمنع قيام إسرائيل بعمليات واسعة النطاق في رفح الفلسطينية، مؤكدا أن مصر تعمل على مدار الساعة لاحتواء الموقف.

وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية سامح شكري أكد أن معاهدة السلام مع إسرائيل استمرت لأربعة عقود وهناك التزام وأي حديث آخر غير مطروح للنقاش الآن.

مصر ترفض سيناريو التهجير

وأوضح أن مصر ترفض سيناريو التهجير، والدولة الفلسطينية وكافة الشعوب العربية يدعمون هذا الموقف، مضيفا: «تصفية القضية الفلسطيني لن يقبل بها أي شخص، ومن الممكن أن يكون هناك إجراءات عملية لوقف هذا السيناريو».

واستشهد بتأكيد الرئيس السيسي الواضح بشأن رفض مصر سيناريو التهجير، وهو ما تؤيده كل مؤسسات الدولة المصري، مختتما: «مصر على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي سيناريوهات بشأن الأزمة».