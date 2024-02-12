«عمال مصر» يدين قصف رفح الفلسطينية: ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي جريمة

أدان مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية، واصفا ممارسات الاحتلال بأنها تصرفات غير إنسانية، وتهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره، والضغط على مصر.

وأضاف «البدوي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما تقوم به إسرائيل جريمة تستوجب المحاكمة الدولية والمساءلة القانونية، لتُحاسب على ما تقوم به من انتهاكات شنيعة في حق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن دور مصر في القضية الفلسطينية ثابت وواضح منذ البداية.

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الدولة المصرية وأجهزتها قادرة على التعامل مع أي سيناريو، قائلا «نحن ندعم ونساند الدولة المصرية في كل قراراتها نحو القضية الفلسطينية»، مؤكدا أن ملف التهجير مرفوض تماما، وهي فكرة عبرت مصر عن رفضها في أكثر من محفل، وكذلك الشعب الفلسطيني.