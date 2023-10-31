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ضياء رشوان: مصر تحترم معاهدة السلام مع إسرائيل.. لكنها لا تؤيد الاحتلال

كتب:

مريم جاد
03:51 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
ضياء رشوان

ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ مصر تحترم معاهدتها مع إسرائيل، لكن هذا الاحترام لا يعني تأييدها للاحتلال، فانتماء مصر العربي لا يعلوه شيء.

وأضاف رشوان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تدعم القضية الفلسطينية، وهي قضية الشعب المصري، ومصر دخلت حروبها من أجل القضية الفلسطينية منذ عام 1948.

وتابع رشوان أنّ مصر تسعى إلى السلام، لكن هذا السلام يجب أن يكون قائما على العدل والشمولية، وقائم على حل الدولتين.

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