«متحدث الخارجية»: مصر يقظة بشكل كامل لخطورة الوضع في قطاع غزة

قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوضع في غزة لا يحتمل أي مزايدات، والمطلوب هو المرونة من كل الأطراف لكي نتمكن من الوصول إلى التهدئة المطلوبة في الحرب على قطاع غزة.

خطورة الوضع في قطاع غزة

وتابع «أبوزيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الاثنين، أن مصر يقظة بشكل كامل لخطورة الوضع في قطاع غزة، ومن الصعب الزج باسمها في هذه المعادلة؛ لأن الدولة المصرية يقظة، ولا مجال لإقحامها في أي محاولة فاشلة تسعى لتبرير ما يحدث في قطاع غزة، وفقًا لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي.

الوصول إلى تسوية تحقن دماء الشعب الفلسطيني

وأضاف أن مصر تتحرك بحكم مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني، والتزامها بمبادئها الراسخة التي تحتكم إلى القانون وعدم الاعتداء، وبالتالي تسعى لاحتواء هذه الأزمة، وبهدف الوصول إلى تسوية تحقن دماء الشعب الفلسطيني، ثم تهدئة، ثم وقف كامل لإطلاق النار.