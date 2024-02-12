نقابة الإعلاميين: قصف المدنيين العزل في رفح الفلسطينية حرب إبادة جماعية

أدان الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، التصعيدات المستمرة من الجانب الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، مؤكدا أنها متعمدة والهدف منها محاولة تصفية القضية الفلسطينية، وأن الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي المحتل في رفح الفلسطينية تخالف كل القوانين والأعراف الدولية وتنافي القيم الإنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

قصف رفح الفلسطينية

وأضافت النقابة، في بيان لها، أن القصف الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي منذ أمس في مدينة رفح الفلسطينية ضد المدنيين العزل حرب إبادة جماعية وتحت مرأى ومسمع العالم كله.

وشدد على أنه لو حدث اقتحام من الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح ستكون كارثة إنسانية حقيقية تهدد حياة مليون ونصف المليون من أهالي فلسطين، مؤكدا أن مصر مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة التي يتوقع حدوثها حال اقتحام إسرائيل لرفح.

موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية

وأشاد بالدور الحكيم الذي تقوم به القيادة السياسية في التعامل مع مثل هذه الأزمات وسبق أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وهذا الموقف لن يتغير لأن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى.

وطالب نقيب الإعلاميين، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والعودة إلى مائدة المفاوضات الذي هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.