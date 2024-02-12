المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: نشعر بقلق عميق من الوضع في رفح

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إنه يشعر بقلق عميق إزاء تقارير عن قصف وتوغل بري محتمل لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

رفح الملاذ الأخير لنحو مليون نازح فلسطيني

وذكر «خان»، في تصريحات أوردتها وكالة «رويترز» للأنباء اليوم الاثنين، أن رفح تُعد الملاذ الأخير لنحو مليون مدني نزحوا من مختلف مناطق قطاع غزة، وأضاف أن المحكمة تحقق بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها وأن المخالفين للقانون سيحاسبون.

وقال خان لـ«رويترز» في وقت لاحق، إن نصف سكان غزة يتركزون حالياً حول رفح «ستة أضعاف تركيزها الطبيعي»، وعندما يكون لديك عدد سكان يبلغ 60% من الأطفال والنساء بكل المقاييس، فإن المخاطر على المدنيين عميقة، مما يعطي هذا الوضع الأولوية القصوى لنمضي فيها قدمًا.

الاحتلال الإسرائيلي ليس عضوًا في المحكمة

وأشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ليس عضوًا في المحكمة، التي تختص بالنظر في جرائم الحرب.

وبعد أكثر من أربعة أشهر من العدوان المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، أصبحت المناطق الجنوبية من القطاع مكتظة بالنازحين، خاصةً المناطق الموجودة على البحر الأبيض المتوسط.

وأسفر العدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن استشهاد 28 ألفا و340 فلسطينياً، وإصابة ما يقرب من 68 ألفا آخرين.