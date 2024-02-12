محمود حميدة: فؤاد المهندس أبرز ملوك التمثيل في مصر

قال الفنان محمود حميدة، إن كل مهنة لها ملك يكون قدوة وأساسا لمن يتبعونه من الأجيال القادمة، وهو ما ينطبق على التمثيل أيضا.

محمود حميدة يتحدث عن فؤاد المهندس

وأضاف «حميدة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفنان الراحل فؤاد المهندس هو أحد أبرز ملوك مهنة التمثيل، إذ كان امتدادا لجيل الفنان الراحل نجيب الريحاني، ولكنه نجح فى تخليد مدرسته الخاصة في الكوميديا، سواء في المسرح أو السينما، حيث لا تزال الأجيال الجديدة تتذكر أعماله.

وأوضح الفنان محمود حميدة، أنه لا يعتبر نفسه من ملوك المهنة، لكنه يشعر بالفخر فقط لانتمائه لها، والاستمرار في التعلم ممن سبقوه، مثل فريد شوقي.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ 13 لمهرجان الأقصر للسينما الافريقية في 9 من فبراير الجاري، وتستمر حتى يوم 15 من نفس الشهر، وتحمل اسم المخرج خيري بشارة، برئاسة السيناريست سيد فؤاد.