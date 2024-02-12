نجوم الفن يهنئون ريهام حجاج بمسلسل صدفة في رمضان 2024: «شكل البوستر يجنن»

شاركت الفنانة ريهام حجاج عبر حسابها على «إنستجرام» البوستر الدعائي لمسلسل صدفة الذي تخوض بطولته في رمضان 2024.

وكتبت ريهام حجاج: صدفة على قنوات المتحدة في رمضان شهر الفرحة، اللهم بلغنا رمضان على خير واجعله فرجا على إخوتنا وأمة المسلمين يا رب.

وانهالت تعليقات نجوم الوسط الفني، على منشورها، وكتبت سوسن بدر: بالتوفيق إن شاء الله يا روح قلبي، وقالت منه فضالي: مبروك حبيبتي، وقال عصام السقا: بسم الله توكلنا على الله، وقالت عبير صبري: مبروك يا رورو شكل البوستر يجنن بالنجاح الكبير بإذن الله.

أبطال مسلسل صدفة

ويشارك في بطولة مسلسل صدفة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، فراس سعيد، سلوى خطاب، ميار الغيطي، رحاب الجمل، فراس سعيد، نور إيهاب، رشدي الشامي وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.