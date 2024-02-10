رمضان 2024.. رباب ممتاز: أتفاءل بالعمل مع ريهام حجاج ودوري في صدفة مفاجأة

تواصل الفنانة رباب ممتاز، تصوير دورها في مسلسل صدفة داخل استوديو مكة، تمهيدا لعرضه في سباق دراما رمضان 2024.

وقال رباب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تجسد دورا مختلفا عن سابق أدوارها، ولكنها تحفظت عن ذكر تفاصيله حاليا، بدعوى أن دورها سيكون مفاجأة للجمهور، بحسب قولها.

العمل مع ريهام حجاج

وأعربت رباب ممتاز عن سعادتها بتعاونها مجددا مع الفنانة ريهام حجاج بعد تعاونها معها في أكثر من عمل سابق، لافتة إلى أنها تتفاءل دوما بالعمل معها، كونها فنانة مريحة في التعامل بخلاف أنها إنسانة طيبة وودودة ومحبة لمن حولها، بحسب وصفها.

وأكدت رباب ممتاز، أن مسلسل صدفة سيكون من الأعمال القوية في الموسم الرمضاني، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه على الشاشات.

قائمة أبطال مسلسل صدفة

ويشارك في بطولة مسلسل صدفة؛ خالد الصاوي، عصام السقا، فراس سعيد، سلوى خطاب، ميار الغيطي، رحاب الجمل، فراس سعيد، نور إيهاب، رشدي الشامي وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.