نانسي صلاح: ريهام حجاج رشحتني لدور «ريناد» في مسلسل «حدوتة منسية»

تشارك الفنانة نانسي صلاح، في مسلسل «حدوتة منسية»، الذي يعرض على شاشة قناة «cbc»، وتقدم بطولته الفنانة سوسن بدر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

تفاصيل مشاركة نانسي صلاح في مسلسل حدوتة منسية

وأوضحت «نانسي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها كانت مرشحة لدور آخر في المسلسل، لكن الفنانة ريهام حجاج، اختارت لها تجسيد شخصية «ريناد»، التي قدمتها بالفعل وحققت ردود أفعال قوية مع الجمهور بعد عرض أولى حلقات المسلسل.

وأضافت نانسي صلاح، أن مسلسل «حدوتة منسية»، يتضمن أكثر من قضية بخطوط درامية مُتنوعة، لافتة إلى أنها شخصيتها تتناول الخيانة الزوجية ومُبرراتها للطرفين، وكيفية الوصول لنتيجة من أجل الحفاظ على الأسرة مستقرة دون هدمها والوصول لقرار الانفصال كحل أولى للمُشكلة.

أحداث وأبطال المسلسل

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ويضم 30 حلقة، ويشارك بطولته عددا كبيرًا من الفنانين، من بينهم سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، أحمد صيام، محمد علي رزق، نانسي صلاح، طارق صبري، وآخرين من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محي الدين.