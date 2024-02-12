وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية: الإسرائيليون لا يعرفون الرحمة ولا السلام

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، إن ما يحدث في غزة من جرائم وعمليات عسكرية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، يُعد جرائم ضد الإنسانية ولا يمت لأي دين بصلة ولا يعرف الرحمة ولا السلام المزعوم الذي يدَّعونه.

القرآن الكريم وصف الصهاينة وتصرفاتهم بكل دقة

وأوضح العالم الأزهري ووكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرآن الكريم وصف الصهاينة وتصرفاتهم بكل دقة، وأنهم ليسوا لهم أمان ومخربون ويزيفون التاريخ ويدمرون الحضارة، ومن صفاتهم في القرآن الغدر فلا عهد لهم ولا ذمة: {أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} [البقرة:100]، وكذلك الفساد والإفساد: بشكل مستمر قال تعالى: {وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} [المائدة:64، وأيضا الكذب وتحريف الآيات: {.. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ..} [المائدة:41].

وأشاد قابيل بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية في مواجهة مخططات المحتل الصهيوني، فى تفريغ القضية الفلسطينية، عبر التهجير القسرى، للفلسطينين، وكذلك مجهودات وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الذى لم يغلق منذ اللحظة الأولى لأحداث 7 أكتوبر 2023.

وختم حديثه بالدعاء أن يحفظ مصر وأهلها من شر الحاقدين والكائدين، وأن ينصر غزة وأهلها.