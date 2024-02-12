برلماني: الاحتلال الإسرائيلي يغطي على فشله في غزة بإطلاق تصريحات ضد مصر

أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الاحتلال الإسرائيلي والهجوم على مصر تغطية على فشل ذريع على أرض غزة، وعدم القدرة حتى الآن على تحقيق أي مكاسب.

الكيان الصهيوني يحاول تحقيق مكاسب على حساب مصر

وتابع «هلال»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «سي بي سي»، :«الكيان الصهيوني يحاول تحقيق مكاسب على حساب مصر، من خلال تصريحاتهم غير المسؤولة وغير المقبولة»، موضحًا أن الشعب المصري يلتف حول قيادته في أي قرارات تأخذها.

القيادة المصرية حكيمة

وشدد وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، على أن القيادة المصرية هي قيادة حكيمة ومصر قادرة على الردع، ولنا في حرب أكتوبر 73 عظة كبيرة، موكدًا أنه كان يجب أن يكون هناك موقف قوي من الدول العربية، كما أن الدول الغربية خالفت كل معاييرها عن حقوق الانسان.

وأوضح أنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية، إلا أنه ليس هناك أي تهاون في الأمن القومي المصري، مؤكدا أن مصر تملك من القدرة الذي يمكنها ردع المعتدي، مشددًا على أن القيادة المصرية كانت لها بعد نظر في تسليح الجيش المصري وتطوير قدراته العسكرية ما تثبته التحديات التي تحاط بالدولة المصرية من جميع الاتجاهات.

وأختتم حديثه، :«الشعب المصري بجميع أطيافه يقف خلف القيادة السياسية وجيشها».