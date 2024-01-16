عصام هلال: دخول الدحدوح مصر تأكيد لموقف القيادة ورد على مزاعم إسرائيل

قال المستشار عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إن نجاح السلطات المصرية في إدخال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد، تسهيلا لتلقيه العلاج، يأتي ضمن مواقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة وعبر التاريخ، ودعم القضية والأشقاء في غزة منذ اليوم الأول بشتى أنواع الدعم.

وائل الدحدوح

وأضاف «عفيفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت منذ البداية، وهو ما ظهر في رفض مصر عبور الرعايا الأجانب من معبر رفح إلا بعد دخول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة، وبالفعل قدمت كل أنواع المساعدات.

القضية الفلسطينية

وأشار الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إلى أن المعبر المصري من الجانب المصري مفتوح منذ اليوم الأول، وموقف دخول وائل الدحدوح إلى مصر يرد على كل الأكاذيب التي يدعيها الجانب الإسرائيلي، ولكن كانت كل العراقيل من الجانب الآخر من المعبر الذي هو تحت سيطرة الاحتلال.