عصام هلال: القيادة السياسية بعثت رسالة مهمة مفادها شعورها بالمواطن

أشاد المستشار عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، بقرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور ليصل 6 آلاف جنيه، وزيادة المرتبات من 1000 لـ1200جنيه، ورفع المعاشات 15% على أن يكون موعد التنفيذ 1 مارس.

وقال «عفيفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مثل هذه القرارات السياسية، تأتي من الدولة المصرية لمحاولة تخفيف الأعباء عن الطبقات التي تأثرت كثيرًا من الأزمة الاقتصادية التي ألمت بالعالم ومصر كذلك.

قرارات الرئيس اليوم

وأضاف «عفيفي»، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية دائما من حين لآخر توصل رسالة مهمة للمواطن أنها تشعر بما يعانيه بمناسبة الأزمة الاقتصادية العالمية والمصرية وأنها تقدر ذلك، وتحاول من آن للآخر معالجة الآثار هذه.

وأشار إلى أن قرارات الرئيس اليوم تخفف من حدة الأزمة على كاهل محدودي الدخل، وخاصة أن هذه الطبقة من أكثر الطبقات تأثرا بالأزمة الاقتصادية، لذلك دائما ما يضعهم الرئيس في أولى الاهتمامات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر رفع أجور العاملين بالقطاع الصحي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتضمن القرار توجيه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.