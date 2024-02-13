ردا على هجمات الاحتلال الإسرائيلي.. الفصائل تقتل قائد كتيبة و3 جنود

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن اليوم الثلاثاء، شهد مقتل قائد كتيبة و 3 عسكريين في المعارك الدائرة في قطاع غزة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

كتيبة الاحتياط 630

وبحسب جيش الاحتلال، القتلى ينتمون إلى كتيبة الاحتياط 630 التابعة للفرقة الجنوبية، وهم قائد الكتيبة، الكولونيل احتياط نتانيال يعقوب إلكوبي البالغ من العمر 36 عاماً من مدينة حيفا، ونائبه الرائد احتياط يائير كوهين صاحب الـ 30 عاماً من بلدة رامات غان، والرقيب أول احتياط زيف تشين 27 عاماً من كفار سافا.

مقتل العسكريين على يد الفصائل

وصرح جيش الاحتلال عن مقتل العسكريين الثلاثة بعد يوم واحد من إعلان مقتل اثنين آخرين من جيش الاحتلال في المعارك التي تدور جنوب قطاع غزة.

وأفاد جيش الاحتلال، بمقتل جنديين من وحدة ماجلان خلال مواجهات في جنوب قطاع غزة أمس.

وأكد الاحتلال الإسرائيلي أن الجنديين اللذين قتلا هما أدي إلدور البالغ من العمر 21 عاماً من مدينة حيفا وألون كلاينمان البالغ من العمر 21 عاماً من تل أبيب.