استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية بالضفة الغربية كتب: محمد عزالدين 06:37 ص | الثلاثاء 13 فبراير 2024 الضفة الغربية استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: العاهل الأردني: فصل الضفة الغربية وغزة لم يعد مقبولا «شؤون الأسرى»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 35 فلسطينيًا في الضفة الغربية أشتية: المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصلون خطتهم التدميرية في الضفة الغربية سقوط شهيدين جديدين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية الضفة فلسطين بقلم محمد عزالدين