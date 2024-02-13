إعلام إسرائيلي: مقتل 3 جنود خلال اشتباكات جنوبي غزة كتب: محمد عزالدين 06:19 ص | الثلاثاء 13 فبراير 2024 الاحتلال الإسرائيلي كشف الإعلام الإسرائيلي عن مقتل 3 جنود، خلال اشتباكات جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إعلام فلسطيني: وقوع اشتباكات عنيفة مع الاحتلال الإسرائيلي شرق جنين حدث ليلا.. مقتل 10 جنود إسرائيليين من المسافة صفر وكندا تحذر الاحتلال من جحيم رفح الفلسطينية وصدمة في أمريكا بسبب حادث نيويورك.. عاجل لحظة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين (فيديو) فرنسا تسلم لبنان مقترحا بانسحاب حزب الله من الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي التلفزيون الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على رفح الفلسطينية إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين بالجرافات الاحتلال غزة بقلم محمد عزالدين