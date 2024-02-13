باحث بالمركز المصري: يجب حل القضية الفلسطينية على أسس السلام العادل

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الموقف المصري تجاه ما يحدث في قطاع غزة، يرتكز على عدد من الثواب، أولها رفض مخططات تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، والتأكيد على أن مصر تمتلك كافة الأدوات التي تمكنها من التعامل مع كافة السيناريوهات، وأن السيادة المصرية والأمن القومي خط أحمر بالنسبة للدولة المصرية.

وأضاف «فوزي» أن إصرار إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توسيع مساحة العمليات واستمرار هذه العملية لن يجلب أي استقرار للمنطقة، وسيكون له تدعيات سلبية على الأمن الإقليمي ككل.

تحقق الاستقلال الفلسطيني تتمثل في حل القضية الفلسطينية على أساس السلام العادل

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن العالم بأكمله شاهد منذ الـيوم 7 من أكتوبر وحتى هذه اللحظة على التحذيرات المصرية، حيث كانت مصر لها نظرة مستقبلية منذ اليوم الأول، وأكدت على أن عدم وجود مقاربات فاعلة تقوم على مبادئ السلام العادل للتعامل مع القضية الفلسطينية، يؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي واستمرار حالة عدم الاستقرار، وأن نقطة الإنطلاق لتحقق الاستقلال الفلسطيني تتمثل في حل القضية الفلسطينية على أسس السلام العادل.

الموقف المجتمعي

وأوضح الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن موقف الأحزاب أحد الملاحظات المهمة التي يمكن استقرائها في ثنايا هذه الحرب ليس فقط في الأيام الماضية ولكن منذ الـ7 من أكتوبر، وحتى اليوم يتمثل في الموقف المجتمعي والشعبي جنبًا إلى جنب مع الموقف الحزبي المساند للقيادة السياسية والإدارة المصرية فيما يتعلق بالتعامل مع هذه التطورات التي يشهدها قطاع غزة.