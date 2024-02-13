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تداول 18 ألف طن و1128 شاحنة بضائع بمواني البحر الأحمر

كتب:

كريم روماني
09:37 ص | الثلاثاء 13 فبراير 2024
جانب من عمليات التداول - صورة أرشيفية

جانب من عمليات التداول - صورة أرشيفية

بلغ عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني البحر الأحمر 7 سفن، إذ جرى تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1128 شاحنة و90 سيارة، فيما شملت حركة الواردات 5 آلاف و500 طن بضائع، و568 شاحنة و80 سيارة، وتضمنت حركة الصادرات 12 ألفًا و500 طن بضائع، و560 شاحنة و10 سيارات، وفق تقرير لهيئة مواني البحر الأحمر.

ميناء سفاجا يستعد لاستقبال عبّارة

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة «أمل» بينما تغادر السفينتين «الحرية 2، وبوسيدون»، فيما استقبل الميناء أمس 3 سفن وهي: «بوسيدون إكسبريس، ودليلة، والحرية 1» وغادرت السفينتان «دليلة، وأم».

تداول 3 آلاف و500 طن بضائع

وجرى تداول 3 آلاف و500 طن بضائع و388 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ4 سفن وهي: «بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة»، كما غادر ميناء بورتوفيق السفينة «CORAL SIDEREA»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1540 راكبًا بموانيها.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.