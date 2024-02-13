صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي: ننفذ أكبر برنامج توعية لطلاب المدارس

قال مدحت وهبة المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن حملات الكشف المبكر عن التعاطيبين سائقي الحافلات المدرسية، تجوب كل محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة.

التحليل لجميع سائقي أوتوبيسات المدارس

وأضاف «وهبة» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة «dmc»، أن التحليل يتم لجميع سائقي أوتوبيسات المدارس وإذا ثبت تعاطيه يُحال للنيابة العامة، بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، وبيتم فصل السائق من المدرسة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

وتابع: «أطلقنا خدمة من خلال الخط الساخن 16023 حتى يتواصل معنا أولياء الأمور، والإبلاغ عن وجود اشتباه في تعاطي أحد سائقي المدرسة، وفي اليوم التالي تكون هناك حملة مفاجئة ويجري التحليل لجميع سائقي المدرسة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة ثبوت تعاطيه، وهناك علامات مبدأية تدل على أن السائق يتعاطي، مثل وجود أحمرار في العين والهالات السوداء والسير بسرعة كبيرة».

وأكمل: «بدأنا في عام 2017 ونسبة التعاطي كانت 12% من سائقي المدارس وبتكثيف الحملات انخفضت النسبة وصلت إلى أقل من 0.5%، والعام الماضي تم الكشف على 10300 سائق، وبالتوازي مع الحملات، هناك تنفيذ لأكبر برنامج لتوعية الطلاب في المدارس، خاصة طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، والبرنامج يبث فيديوهات توعوية متكاملة تحكي أضرار رحلة التعاطي وبالتالي بنرفع حاجز الوعي لدى الطلاب».