إعلان نتائج المستويين الأول والثاني في كلية طب الأسنان بجامعة كفر الشيخ

أعلنت كلية طب الفم والأسنان بجامعة كفر الشيخ نتائج المستويين الأول والثاني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 - 2024، وذلك بتوجيهات الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة إيناس الجندي، عميد الكلية.

إعلان نتائج المستويين الأول والثاني بكلية طب الفم والأسنان

وأكد مصدر مسؤول بكلية طب الفم والأسنان، لـ«الوطن»، أنّه تم الإعلان عن نتائج المستويين الأول والثاني لطلاب الكلية ورقياً داخل أروقة الكلية، وجرى رفعها على موقع مركز نُظم المعلومات الإدارية الخاص بإعلان نتائج جميع كليات الجامعة من هنا، لافتاً إلى أنّه سيتم الإعلان عن بقية النتائج تباعًا فور اعتمادها من الدكتورة إيناس الجندي، عميد الكلية.

فتح باب التظلمات

وأوضح المصدر، أنّه تم فتح باب التظلمات للمستوى الأول والثاني عقب إعلان النتيجة، وذلك لمدة 15 يوماً بدايةً من اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير وحتى يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024.

معلومات عن كلية طب الأسنان بجامعة كفر الشيخ؟

جدير بالذكر أنّ كلية طب الفم الأسنان بجامعة كفر الشيخ تُعد من أهم كليات القطاع الطبي بالجامعة، ويدرس بها عدد كبير من الطلاب المصريين والعرب.