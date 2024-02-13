عضو بـ«النواب»: «الاحتلال الإسرائيلي» يقصف رفح الفلسطينية تأكيدا لمخطط الإبادة

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن جهود الدولة المصرية في القضية الفلسطينية لم ولن تتوقف، والقضية تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والشعب المصري، والتاريخ خير شاهد على الجهود المبذولة في القضية، ودور مصر المحوري في القضية وعدم تصفيتها من خلال التهجير القسرى.

قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف في بيان له، أن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية يؤكد حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، في حالة صمت كبيرة من قبل المجتمع الدولي، والكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا فب الوقت الذي تتشدق فيه منظمات حقوق الإنسان الدولية والمؤسسات بملف حقوق الإنسان، وهي لا تعرف أدنى حقوق الإنسان مع الشعب الفلسطيني.

مخطط التهجير

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأبرياء بشكل وحشى وغير أدمى، مؤكدا أن مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين لن ولم تنجح إسرائيل في الوصول إليه، مشيدا بالجهود المصرية فى القضية خلال الفترة الأخيرة على وجه التحديد والجولات والاتصالات والندوات والمؤتمرات لتوصيل صورة للعالم كله بما يحدث على أراضي قطاع غزة، وحشد رأى عام عالمى لعدم تصفية القضية.

وتساءل عضو مجلس النواب عن سبب صمت المجتمع الدولي على الممارسات الإجرامية التى يقوم با جيش الاحتلال، قائلا: «العالم يقف عاجزا عن ردع عدوان الاحتلال، وإنقاذ الفلسطينيين من أعمال آلة الحرب الوحشية».