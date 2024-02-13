أستاذ بأكاديمية الفنون: الشعب يدعم موقف الدولة الرافض لاجتياح رفح الفلسطينية

قال الدكتور حمدي النورج الأستاذ بأكاديمية الفنون إن هناك التفافا شعبيا حول القيادة السياسية والموقف الرسمي المصري الرافض لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «النورج» في تصريحات لـ «الوطن»: «نحن في أزمة، والشعب المصري مع توجه الإرادة السياسية في الوقوف ضد التهجير القسري، ويثمن موقف الدولة في الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية ومنع تآكل قطاع غزة، وابتلاع الضفة الغربية والوقوف ضد التوسعات الصهيونية في المنطقة».

وواصل: «ظهر حليا قوة الموقف المصري من خلال الدبلوماسية الناعمة والأداء السياسي المنضبط في معالجة محاولة جرّ شكل الحكومة المصرية للوقوع في شرك المخططات الصهيوينة».

وتابع أن مصر تدعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني وحل قيام الدولتين، والشعب المصري يثق في أن القيادة السياسية لديها من الوعي من الحكمة لمواجهة تصاعد الجرائم الإسرائيلية على رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن هناك دعما شعبيا كاملا للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة، فيما يخص التحركات التي تسعى لوقف هجوم إسرائيل، وكذلك الإجراءات التي تتخذها تحسبًا لما قد تشهده الحدود المصرية الفلسطينية من تطورات على صعيد الهجوم الصهيوني على رفح الفلسطينية لمجابهة أي متطرف، من أجل الحفاظ على الوطن ومقدراته وحدوده الثابتة.