عمرو موسى: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني

أكد عمرو موسى وزير الخارجية والأمين العام للجامعة العربية الأسبق، أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني، والقانون الدولي يحرم هذه الجرائم المنصوص طبقا للمعاهدات الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر فلسطين جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، الذي تنظمه لجنة الحريات برئاسة الشاعر مصباح المهدي وتحت رعاية الشاعر علاء عبد الهادي، وذلك بحضور عدد من الشخصيات السياسية في مصر والوطن العربي والكتاب والمفكرين والشعراء والمثقفين ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، رفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والجرائم الوحشية التي يرتكبها.

وقال موسى، إن أحداث السابع من أكتوبر أثبتت أن إسرائيل دولة هشة، وهذا ما اتضح لكل العالم وأن ما يتردد من بعض الدول الكبرى بأن تل أبيب لها حق الدفاع عن نفسها مجرد كلام غير صحيح؛ لأن إسرائيل دولة احتلال في الأصل، مشيرا إلى أن أحداث أكتوبر أعادت القضية الفلسطينية مرة أخرى للمشهد العالمي من خلال هذا الزخم الذي قام به الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.

الرئيس اليمني الأسبق: الأعمال الإجرامية لإسرائيل انعكست على الرأي العام العالمي

وقال الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد، إن ما يجري في غزة أسقط عملية التطبيع، والأعمال الإجرامية التي قامت بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني انعكست على الرأي العام العالمي، ما أدى إلى إدانة إسرائيل دوليا من خلال محكمة العدل الدولية.

وأضاف الرئيس اليمني خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن التطور في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة والعديد من قادة دول العالم الذين تضامنوا مع الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن هناك انقساما داخل إسرائيل، وهو أمر من المهم الاستفادة منه من خلال توحيد الجبهة الفلسطينية.

عبد الله السناوي: الموقف المصري أجهض عملية التهجير القسري

بدوره؛ أكد الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، أن الموقف المصري أجهض عملية التهجير القسري، مشيرا إلى أن محمد حسنين هيكل ذكر أن إسرائيل تستهدف مصر دائما بمناسبة أو غير مناسبة، مضيفا أن استهداف سيناء وقناة السويس جوهر الصراع على مصر وهذه حقيقة جيواستراتيجية، لافتا إلى أن التوقيت الحرج في حرب غزة طرح التحديات الوجودية على معبر فيلادلفيا الحدودي.

وأضاف السناوي، أن استهداف السيادة على سيناء وتصفية القضية الفلسطينية تتصدى لها مصر بكل قوة.

من جانبه، أكد الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أن فلسطين ذلك الجذب القوي الذي يعتريك حين تلفح وجهك صورة طفل وهو يرفع أمام دبابةٍ حجرًا، وليست فلسطين تلك المشاعر التي تختزنها دمعة محبوسة في العينين حين تثير فينا الأغنياتُ الوطنية القديمة ذكرياتِ الطفولة، ربما كانت خطى الكادحين، ربما كانت ذاكرةَ الطريق وما اختزنه الشارع من ملايين الخطى الحالمة في الصدور بغزة وغيرها، وفي شوارعها القديمة، ربما كانت الليلَ الذي يطعم صغاره في الخفاء، والريح الكريمة التي تسقط خلسة لطفل جائع برتقال الحديقة.