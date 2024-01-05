أكاديمية الفنون تحتفي باسترداد مبنى المعهد العالي للنقد الفني

شهدت الدكتور غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون، احتفال المعهد العالي للنقد الفني باسترداد مبناه كاملا لاستخدامه في خدمة الطلاب والعملية التعليمية إذ ظل جزء كبير من المعهد يستخدم في أغراض إدارية بسبب عمليات التطوير والتحديث التي تتم بالأكاديمية وبالمعاهد.

وأوضح البيان: كان هناك نحو نصف مبنى المعهد، مستقطعا من المعهد على مدار سنوات طويلة منذ إنشائه، وعاد مؤخر الحق إلى أصحابه ولأول مرة تحصل أسرة المعهد على مبنى المعهد كاملًا.

وحرصت أسرة المعهد والدكتور رانيا يحيى عميد المعهد على وضع أول لوحة إنشاء للمعهد عام 1970 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ووزير الثقافة ثروت عكاشة.

أكاديمية الفنون وعمليات التطوير

كما احتفت الأكاديمية أمس بذكرى مرور عام على افتتاح المكتبة المركزية بها، هذا وقد تضمن الحفل زيارة لقاعات المكتبة للوقوف علي حالة التطوير والتحديث التي تمت خلال عام من الافتتاح كما قامت بزيارة المكتبات المهداه والتي بلغ عددها ما يقرب من أربعة عشر مكتبة مهداة من كبار الكتاب والمثقفين منهم مكتبة الراحل الدكتور فوزي فهمي، ومكتبة الدكتور شاكر عبد الحميد، ومكتبة الدكتور سعد أردش، ومكتبة الدكتورة نهاد صليحة، ومكتبة الدكتور هاني مطاوع وغيرهم من المكتبات المهداة والمعدة لكي يستفيد منها الطلاب والباحثين.

يذكر أن الأكاديمية تشهد منذ فترة طويلة العديد من عمليات التطوير والتجديد بالمعاهد حيث تم تجديد كل من المعهد العالي للفنون المسرحية، المعهد العالي للكونسيرفاتوار، المعهد العالي للباليه، المعهد العالي للسينما ومؤخرا افتتحت الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مبنى الخدمات الطلابية والمرحلة الأولى من مستشفى الطلاب بالأكاديمية.