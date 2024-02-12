ضياء رشوان: إسرائيل تحاول الضغط في المفاوضات من خلال الهجوم على رفح الفلسطينية

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن استمرار استفزاز أعضاء حكومة اليمين لمصر في التصريحات يأتي ضمن مسلسل الهروب الذي لا يتوقف منذ 7 أكتوبر ومنذ العملية الكبرى للغصائل الفلسطينية داخل إسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «إسرائيل تحاول الهروب للأمام عبر اتهامات لمصر ومخاطر تحركاتها على مصر ونحن نتذكر ما قالته في محكمة العدل الدولية بإن مصر هي من تغلق معبررفح».

وأشار إلى أن قضية الأسلحة التي ذكرها وزير المالية اليوم كانت في إطار محاولة تبريره لاحتلال إسرائيل لمعبر فلاديفيا الأمر لم يتوقف ومستمر وأظن أن دولة الاحتلال التي تعيش حالة اضطراب وهذيان.

أدوار مهمة لمصر في دعم القضية الفلسطينية

وأكد أن مصر تلعب أدوارا لا يمكن الاستغناء عنها في القضية الفلسطينية، ولديها من الوسائل ما يمكنها من الدفاع عن نفسها.

مصر لن تتوقف عند سحب السفير

ولفت إلى أن مصر لن تتوقف عند سحب السفير إذا حدث تهديد للأمن القومي أو تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تلك التصريحات محاولة من إسرائيل للضغط في المفاوضات من خلال الهجوم على رفح الفلسطينية.

وتابع: «إسرائيل حاليا في مأزق، مهما قتلت ودمرت. وخلال أيام قد نسمع أخبارا عن اتفاق، ولكن للأسف سيكون هناك المزيد من الشهداء».