منتج يخلصك من آثار الحبوب نهائيا.. تكلفته لا تتعدى 20 جنيها

حب الشباب من المشكلات الجلدية المؤرقة التي يعاني منها الشباب والبنات منذ دخول سن المراهقة، وقد يستمر الأمر لسنوات في حال عدم الاهتمام بمعالجتها، وهي مشكلة تنتج عن انسداد مسامات البشرة نتيجة تراكم الجلد الميت والزيوت، ومن الممكن امتلاء تلك الحبوب بالصديد في حال تراكم البكتيريا في تلك الانسدادات ما يستدعي ضرورة الاهتمام بمعالجتها حتى لا يصل الأمر لذلك، بحسب ما ذكره موقع health line الطبي.

علاقة التغيرات الهرمونية بظهور الحبوب

وتعتبر التغيرات الهرمونية التي تحدث بمجرد البلوغ سببًا أساسيًا لظهور حب الشباب، فبالنسبة للذكور يؤدي تركيز الهرمونات الذكرية إلى ظهور الحبوب، كما تظهر للفتيات قبل موعد الدورة الشهرية، وتزاد خلال فترة الحمل وفي حال الإصابة بالمتلازمة المعروفة باسم تكيسات المبايض، كما يسبب استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على الزيوت في ظهور الحبوب.

منتج بـ 20 جنيه لعلاج آثار الحبوب

وللتخفيف من آثار حب الشباب، يمكن الاعتماد على كريم طبي متوفر في الصيدليات لا تتعدى تكلفته الـ20 جنيها، بحسب ما أوضحته الدكتورة إيمان سند استشاري الأمراض الجلدية لـ «الوطن»، مشيرة أن مادة أدابالين هي المادة الفعالة لهذا الكريم، الذي يساعد على علاج الحبوب وتخفيف الندبات والتصبغات، من خلال منع انسداد مسامات الجلد والتقليل من بقع الجلد ما يحسن من المظهر العام للبشرة.

وأضافت سند أنه ينبغي العناية بالبشرة يوميًا في حال الإصابة بالحبوب من خلال وضع الكريم قبل النوم، بالإضافة إلى استخدام مضاد حيوي في الصباح إذا زادت الحبوب خاصة في فترة ما قبل الدورة الشهرية، كما يجب التقليل من تناول منتجات الألبان والأكلات الحارة التي تزيد من ظهور حب الشباب، فضلًا عن تجنب التعرض لتيارات الهواء الشديدة أو أشعة الشمس الحارقة من خلال وضع واقي الشمس المناسب.