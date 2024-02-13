رئيس «إعلامي الوزراء»: مواقع التواصل الاجتماعي أرض خصبة للشائعات

عقدت كلية الإعلام في جامعة القاهرة، ملتقاها البحثي السنوي الأول 2023 بعنوان «من البث واسع النطاق إلى البث المحدود إلى البث الشبكي.. تحديات العصر الرقمي وتداعياته»، حيث ركز المؤتمر على توعية الشباب من مخاطر العصر الرقمي، خاصةً في ظل انتشار الشائعات والأخبار المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة نعايم زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أهمية المؤتمر في تحصين عقول الشباب من حروب الجيل الخامس والسادس، مشيرة إلى أنّ مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر أرضًا خصبة لانتشار الشائعات.

وأشارت زغلول إلى أنّ 5 مليارات و350 مليون شخص أي ما يعادل 66% من سكان العالم يستخدمون الإنترنت، منهم 5 مليارات مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ موقع فيسبوك يتصدر قائمة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدد مليارين و90 مليون مستخدم عالميًا، بينما في مصر يستخدم 80 مليون شخص الإنترنت، منهم 46 مليونا و200 ألف مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت زغلول إنّ أحدث استطلاع رأي كشف أنّ المتابعة لمواقع التواصل الاجتماعي أكثر من القنوات التلفزيونية، بسبب تعدد المحتوى وسهولة الوصول إليه وسرعة تدفق المعلومات، مشيرة إلى أنّ الفترة الحالية تشهد ظهور وظائف جديدة مثل صانع المحتوى والبلوجر والمؤثر.

وتابعت رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ الأزمات ساهمت في الإسراع بتطبيق برامج التحول الرقمي، وأزمة كورونا خير دليل على ذلك، لافتة إلى أنّ بعض القطاعات تأثرت بشكل كبير بسبب الأزمات مثل كورونا، مثل قطاع السياحة.

وأكدت زغلول، أهمية التصدي للاستخدام السلبي للعصر الرقمي، مثل تزييف الحقائق والوعي وزيادة نسب الشائعات، مشيرة إلى أنّ معدل انتشار الشائعات خلال فترة كورونا ازداد بشكل كبير.

وأوضحت أنّ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يتولى مهمة الرد الفوري على الشائعات لطمأنة المواطنين، إضافة إلى العمل على حماية حقوق النشر والملكية الفكرية.

عقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة ثريا أحمد، عميد الكلية، وبحضور الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور عمرو الليثي، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور عدد من خبراء الإعلام.