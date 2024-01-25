استطلاع رأي: 41.6% من الإسرائيليين يؤيدون وقف العدوان على غزة وحل الدولتين

أجرى المعهد الإسرائيلي للديموقراطية استطلاعاً للرأي حول ما إذا كان يتعين على الحكومة اليمينية المتطرفة، برئاسة بنيامين نتنياهو، تلبية المطالب الأمريكية بشأن وقف العدوان على قطاع غزة، أم يتعين على مجلس الحرب، في حكومة الاحتلال، أن يتمسك بالاستقلال في اتخاذ القرارات.

خلافات بين واشنطن وحكومة الاحتلال بشأن حل الدولتين

وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه اليوم الخميس، أن 41.6% من المشاركين يرون إنه على حكومة الاحتلال الإسرائيلي التصرف بالتنسيق مع أمريكا، بينما يرى 43% إن على القيادة الإسرائيلية أن تتخذ قراراتها بنفسها، وقال 15.4% أنهم لا يعرفون كيف يجب على إسرائيل معالجة هذه المسألة.

وتشهد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية توترات واضحة، بشأن الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى اختلاف الرؤية بشأن مستقبل غزة بمجرد انتهاء القتال، وما يطلق عليه حل الدولتين.

توقعات باستمرار العدوان على قطاع غزة لأكثر من شهرين

ووفقا للاستطلاع، الذي نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، يرى 67.9% أن الحرب على قطاع غزة ستستمر لأكثر من شهرين، بينما يرى 45.9% أنها ستستمر لأكثر من 4 أشهر، بينما يتوقع 11% فقط أن الحرب ستستمر من شهر إلى شهرين، فيما يرى 2.7% انها ستستمر لأسبوعين إلى شهر، و1.2% أعربوا عن توقعاتهم بأن تستمر الحرب لأسبوعين فقط، فيما قال 17.1% إنهم لا يعرفون إلى متى ستستمر الحرب.

ويعتقد 83.25% من المشاركين في الاستطلاع، أن الجمهور الإسرائيلي يقف بشكل جيد في مواجهة الحرب، في حين يرى 12.5%عكس ذلك، وقال 4.3% إنهم ليس لديهم رأي بشأن وقف أو استمرار الحرب على قطاع غزة.