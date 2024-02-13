كواليس اصطفاف قافلة مساعدات إغاثية قبل انطلاقها لمعبر رفح (فيديو)

نقل أحمد الحسيني، مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية كواليس اصطفاف قافلة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي قبل توجهها إلى معبر رفح.

130 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة

وتصطف المئات من الشاحنات التي تستعد للانطلاق لمعبر رفح البري، استعدادا لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني، ثم إدخالها لسكان قطاع غزة، الذي يستمر العدوان الإسرائيلي عليهم على مدار أكثر من 130 يوما منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتضم القافلة عددا من أعضاء التحالف الوطني من المتطوعين، ممن نظموا مجموعة كبيرة من المساعدات والقوافل، سواء القوافل والمساعدات الغذائية والطبية أو المساعدات الإغاثية، فهناك عدد كبير من المتطوعين ممن يشاركون بهذه القوافل التي تنطلق اليوم.

9000 شاحنة تضم 134 ألف طن من المساعدات المتنوعة

وتستمر القوافل الإغاثية على مدار هذه الأيام لمساعدة الأهالي في قطاع غزة، حيث بلغ إجمالي أعداد المساعدات التي تم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني من مصر حوالي 9000 شاحنة تضم 134 ألف طن من المساعدات المتنوعة، سواء الغذائية والطبية، منهم 6 آلاف شاحنة تضم 88 ألف طن من المواد الغذائية و1200 شاحنة تحمل 20 ألف طن من الإمدادات الطبية و2000 شاحنة تحمل 26 ألف طن من المواد الإغاثية لأهالي غزة ممن يعيشون ظروفا لا تحتمل.