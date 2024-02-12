«الأطباء البيطريين»: إسرائيل مستمرة في عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

أدان الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلي الوحشي على رفح الفلسطينية التي تكتظ بالسكان النازحين من شمال ووسط قطاع غزة، وسقوط عدد كبير من الشهداء من بينهم، نتيجة تكثيف الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه خلال الساعات الماضية ضد المدنيين في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي غزة.

وأشار سليم، إلى أن استهداف مدينة رفح، التي باتت تؤوي ما يقرب من مليون ونصف فلسطيني، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، يُعد دليلا فعليا على تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي، لافتا إلى أن اجتياح الكيان الصهيوني لرفح إنما هو استمرار لجرائم الحرب التي يقوم بها ضد الشعب الفلسطيني، رغم التحذيرات المصرية والدولية، كما أنه تصعيد خطير وتهديد للسلام في المنطقة بأكملها.

جميع المصريين يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية

وأكد نقيب الأطباء البيطريين، أن جميع المصريين يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية، في كل ما تراه مناسبا في التعامل مع الأزمة الحالية، لحماية أمن مصر القومي، مشددا على رفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، داعيا الشعب المصري كله بالاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا التوقيت الدقيق، فى ظل المؤمرات التى تحاول النيل من استقرار وسلامة الوطن.