«حياة كريمة» تشارك بـ70 شاحنة ضمن قوافل المرحلة الرابعة لدعم غزة

يستعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التنموي، لإطلاق أكبر قافلة من المساعدات الغذائية المقدمة لأهلينا في قطاع غزة، ضمن الجسر البري من المساعدات، الذي أطلقه التحالف منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر الماضي.

التمكين الاقتصادي بمؤسسة حياة كريمة

وقال المهندس أحمد سعيد، مدير قطاع التمكين الاقتصادي بمؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة تشارك بـ70 شاحنة محملة بالمواد الغذائية، المستلزمات الطبية، وملابس وأغطية الشتاء، مياه الشرب، الخيام، طبقا للاحتياجات الفعلية لسكان القطاع.

وأضاف قطاع التمكين الاقتصادي بمؤسسة حياة كريمة، في تصريح لـ«الوطن» أن القوافل تضم أكثر من 500 شاحنة، والتي تعد أكبر قافلة للمساعدات، بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني.