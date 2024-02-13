محطات فنية من حياة الراحلة زيزي مصطفى.. «البوسطجي» الانطلاقة الحقيقية (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «في ذكرى رحيلها.. محطات فنية في حياة زيزي مصطفى».

وتطرق التقرير إلى مسيرة الفنانة الراحلة زيزي مصطفى، التي دخلت عالم التمثيل في سن مبكرة، تاركةً بصمة مميزة في ذاكرة السينما المصرية، وسلط الضوء على أبرز أفلامها، مثل «المتمردون» و«النشال» و«حرامية في كي جي تو» و«شبر ونص».

نوبة قلبية وراء وفاة زيزي مصطفى

وتحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة زيزي مصطفى التي توفيت في 13 فبراير عام 2008 إثر نوبة قلبية، تاركة وراءها إرثا فنيا يقترب من 200 عمل ما بين سينما ودراما ومسرح وإذاعة، منها 44 فيلما سينمائيا، وما يزيد عن 150 مسلسل وسهرة وتمثيلية تلفزيونية وإذاعية.

الانطلاقة الحقيقية لزيزي مصطفى

وُلدت زيزي مصطفى يوم الثاني من يونيو عام 1943 وحصلت على دبلوم الفنون التطريزية، ثم اختارها المخرج صلاح أبو سيف، وهي في الرابعة عشرة من عمرها للمشاركة في فيلم بين السما والأرض، ثم قدمت فيلم المراهقات الذي شاركت في بطولته مع الفنانة ماجدة قبل أن يختارها المخرج حسين كمال لبطولة فيلم «البوسطجي»، والذي كان بمثابة انطلاقة بطولتها الحقيقية في عالم الفن أمام شكري سرحان وصلاح منصور.