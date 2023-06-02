في ذكرى ميلادها الـ80.. 6 أعمال لـ زيزي مصطفى ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما

80 عامًا مرت على ذكرى ميلاد الفنانة زيزي مصطفى، فهي من مواليد 2 يونيو 1943، بدأت مشوارها الفني قبل نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، واستمر عطاءها الفني حتى الرمق الأخير من حياتها، حيث توفيت 2 فبراير 2008، تاركة وراءها إرثًا فنيًا يتجاوز الـ200 عمل ما بين سينما ودراما ومسرح وإذاعة.

وتم اختيار 6 أفلام للفنانة زيزي مصطفى، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، وذلك حسب استفتاء النقاد في مهرجان القاهرة السينمائي عام 1996، وتستعرض «الوطن» أبرز هذه الأعمال من خلال السطور التالية:

بين السماء والأرض

عام 1959 كانت بداية زيزي مصطفى، من خلال فيلم بين السماء والأرض، للأديب نجيب محفوظ، والمخرج صلاح أبو سيف، سيناريو وحوار السيد بدير، بطولة هند رستم، عبدالمنعم إبراهيم، محمود المليجي، عبدالمنعم مدبولي، سعيد أبو بكر، أحمد لوكسر، عبدالسلام النابلسي.

المراهقات

عام 1960 شاركت الفنانة زيزي مصطفى في فيلم المراهقات، إخراج أحمد ضياء الدين، تأليف علي الزرقاني، بطولة رشدي أباظة، حسين رياض، عدلي كاسب، جلال عيسى، دولت أبيض، عزيزة حلمي.

المتمردون

عام 1968 شاركت زيزي مصطفى في فيلم المتمردون، بطولة شكري سرحان، توفيق الدقن، شفيق نور الدين، تأليف صلاح حافظ، سيناريو وحوار محمد عثمان، إخراج توفيق صالح.

البوسطجي

وفي نفس العام شاركت في فيلم البوسطجي، مع شكري سرحان، صلاح منصور، سيف عبدالرحمن، للأديب يحيى حقي، إخراج حسين كمال، سيناريو وحوار صبري موسى.

زائر الفجر

عام 1973 شاركت في فيلم زائر الفجر بطولة ماجدة الخطيب، يوسف شعبان، عزت العلايلي، تحية كاريوكا، شكري سرحان، للكاتب رفيق الصبان، إخراج ممدوح شكري.

زوجة رجل مهم

عام 1988 شاركت في فيلم زوجة رجل مهم، بطولة أحمد زكي، ميرفت أمين، حسن حسني، علي الغندور، تأليف رؤوف توفيق، إخراج محمد خان.