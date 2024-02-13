أقوى امرأة في العالم تستعد لقيادة أمريكا بعد بايدن.. من هي كامالا هاريس؟

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في مقابلة مع جريدة «وول ستريت جورنال» إنها على استعداد لخدمة بلادها كنائبة للرئيس وتولي القيادة في ظل تجدد الجدل حول تقدم الرئيس جو بايدن في السن وقدراته الذهنية، متابعة أن أي شخص يرى نشاطها سيخلص إلى أنها قادرة تماما على تولي القيادة.

ومؤخرا، سيطرت القدرات العقلية والصحية للرئيس الأمريكي جو بايدين على الساحة إذ ظهرت مخاوف لدى كثير من الأمريكيين بشأن توليه فترة رئاسية جديدة، في ظل تقارير طبية تفيد بضعف ذاكرته، وكونه غير مناسب للمنصب.

من هي كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن؟

- أدت كامالا هاريس اليمين الدستورية لمنصب نائب الرئيس في 20 يناير 2021. وفقا للموقع الرسمي للبيت الأبيض.

- تعد أول امرأة أمريكية سوداء من جنوب آسيا يتم انتخابها لهذا المنصب.

- أدت اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ في عام 2017، حيث دافعت عن تشريعات مكافحة الجوع، وتخفيف الإيجارات، وتحسين الرعاية الصحية للأمهات ومكافحة أزمة المناخ.

- في عام 2010، تم انتخابها مدعية عامة لولاية كاليفورنيا وحينها وفازت بتسوية بقيمة 20 مليار دولار لسكان كاليفورنيا الذين تم حجز منازلهم وتسوية بقيمة 1.1 مليار دولار للطلاب والمحاربين القدامى الذين استغلتهم شركة تعليمية هادفة للربح.

- في عام 2004، انتخبت مدعية عامة لمنطقة سان فرانسيسكو وأنشأت أيضًا وحدة العدالة البيئية التابعة للمكتب وأنشأت برنامجًا رائدًا لتزويد مرتكبي جرائم المخدرات لأول مرة بفرصة الحصول على شهادة الثانوية العامة والعثور على عمل، وهو ما صنفته وزارة العدل الأمريكية كنموذج وطني للابتكار في القانون.

- في عام 1990، انضمت إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة ألاميدا حيث تخصصت في مقاضاة قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال.

إنجازاتها خلال تولى منصب نائب الرئيس

- ناضلت من أجل حرية المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بأجسادها وحرية العيش في مأمن من العنف المسلح، وحرية التصويت، وحرية شرب الماء النظيف واستنشاق الهواء النظيف.

- سافرت إلى أكثر من 19 دولة، واجتمعت مع أكثر من 150 من قادة العالم لتعزيز التحالفات العالمية المهمة.

- اهتمت بالاقتصاد مع الرئيس الامريكي جو بايدن لخلق عدد قياسي من فرص العمل والحفاظ على معدلات البطالة منخفضة ما أدي إلى إنشاء المزيد من الأعمال الصغيرة في فترة عامين أكثر من أي إدارة سابقة.

- حددت مع الرئيس الأمريكي تكلفة الأنسولين بمبلغ 35 دولارًا شهريًا لكبار السن، وخفضوا أسعار الوصفات الطبية، وحسنوا صحة الأم من خلال توسيع رعاية ما بعد الولادة من خلال Medicaid.

- سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا لأغلب الأصوات التي أدلى بها نائب الرئيس في التاريخ متجاوزًا الرقم القياسي الذي ظل قائمًا منذ ما يقرب من 200 عام.

- ترأست أيضًا التصويت غير المسبوق لتثبيت أول امرأة سوداء، القاضية كيتانجي براون جاكسون، في المحكمة العليا بينما كانت تعمل جنبًا إلى جنب مع الرئيس بايدن لتحقيق التمثيل التاريخي للنساء والأشخاص الملونين بين المرشحين على جميع مستويات الحكومة الفيدرالية.