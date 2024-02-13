بشرى سارة لـ11 مليون صاحب معاش قبل رمضان.. موعد صرف زيادة الـ15% الجديدة

كشفت مصادر في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن أنّ صرف زيادة المعاشات الجديدة 2024 والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 15% لـ11.5 مليون صاحب معاش، سيتم صرفها في الأول من مارس مع معاش شهر مارس 2024، وقبل موعد صرف زيادة المرتبات للموظفين بـ20 يوما، إذ يتم صرف مرتبات الموظفين بالزيادات الجديدة يوم 21 مارس 2024 وفق بيان رسمي من وزارة المالية.

موعد صرف زيادة المعاشات 2024

وأضافت مصادر في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه لا يوجد أي تبكير في موعد صرف زيادة المعاشات كما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنّ ما أقره مجلس النواب هو تبكير لموعد استحقاق العلاوة في شهر مارس بدلا من شهر يوليو 2024، وليس تبكير موعد الصرف نفسه الذي سيكون يوم 1 مارس كما هو، موضحة أنّ التبكير يشمل صرف الزيادة لمدة 4 أشهر قبل موعدها الرسمي في يوليو وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تخفيفا عن المواطنين.

حدث مرة واحدة فقط.. تبكير صرف المعاشات في 2020

وأوضحت المصادر أنّ تبكير موعد صرف المعاش من اختصاص رئيس الجمهورية، وفق ما يقره القانون بضرورة صدور قرار من الرئيس لتبكير موعد الصرف عن يوم 1 من كل شهر، لافتة إلى صدور القرار مرة واحدة فقط من قبل وتحديدا في عام 2020، حين أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي تبكير موعد صرف معاش شهر أغسطس 2020 لجميع أصحاب المعاش، والذي تم صرفه يوم الخميس 23 يوليو، قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرًا على أصحاب المعاشات.

وتابعت مصادر في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لـ«الوطن»، أنّه جرى فتح منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنذاك بشكل استثنائي لخدمة أصحاب المعاشات لكون يوم 23 يوليو هو إجازة رسمية بمناسبة ثورة يوليو.