التفاصيل الكاملة لجدول الأجور والمعاشات بدءا من مارس 2024

يشهد شهر مارس 2024 أكبر زيادة مالية في الحد الأدنى للأجور والمعاشات، يستفيد منها أكثر من 45 مليون مواطن من العاملين بالدولة بكل قطاعاتها الحكومية والعام والاعمال وأصحاب المعاشات الاجتماعية ومعاشات تكافل وكرامة.

1200 جنيه زيادة الحد الأدنى للأجور

وذلك بعد حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الفئات برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15% وزيادة من 1000 الى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية للعاملين بالدولة مع مرتبات شهر مارس 2024، وعلاوة دورية بنسبة 10 % للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة 15% لأصحاب معاشات التأمين الاجتماعي، ومثلها لأصحاب معاشات تكافل وكرامة، وتعد الزيادات الأكبر في حياة العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات على مدار التاريخ.

«الوطن» تستعرض في إطار هذه الحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية، التفاصيل الكاملة للحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات في شهر مارس 2024 ، وبعد زيادة علاوة يوليو الدورية وقيمتها 10% والتي وجه الرئيس أيضا بتبكير صرفها وإضافتها لمرتب شهر مارس المقبل.

أولًا: التفاصيل الكاملة لجدول الأجور للعاملين بالدولة في شهر مارس2024 بعد إضافة العلاوة الدورية

- الدرجة الممتازة 13.220 جنيه.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها 11.220 جنيه.

- درجة مدير عام أو ما يعادلها 9570 جنيهًا.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 9200 جنيه.

- الدرجة الثانية 7920 جنيهًا.

- الدرجة الثالثة «التخصصية» 7370 جنيهًا.

- الدرجة الرابعة 6820 جنيهًا.

- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة 6600 جنيه.

-الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 6600 جنيه.

ثانيًا: جدول شرائح قيمة المعاشات في شهر مارس 2024

- الشريحة الأولى: 1300 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (1495 جنيهًا) .

- الشريحة الثانية: 1500 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (1725 جنيهًا).

-الشريحة الثالثة: 1600 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (1840 جنيهًا).

- الشريحة الرابعة: 2000 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (2300 جنيه).

- الشريحة الخامسة: 2300 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (2645 جنيهًا).

- الشريحة السادسة:2600 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (2990 جنيهًا).

- الشريحة السابعة: 2900 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (3335 جنيهًا) .

- الشريحة الثامنة: 3200 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (3680 جنيهًا).

- الشريحة التاسعة: 3500 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (4025 جنيهًا).

- الشريحة العاشرة: 3800 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (4370 جنيهًا).

- الشريحة الحادية عشرة: 4100 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (4715 جنيهًا).

- الشريحة الثانية عشرة : 4400 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (5060 جنيهًا).

- الشريحة الثالثة عشرة: 4700 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (5405 جنيهات).

- الشريحة الرابعة عشرة: 10080 جنيهًا سيصبح المعاش المستحقة لها (11592 جنيهًا).

- الشريحة الخامسة عشرة: 10080 جنيهًا سيصبح المعاش 11592 جنيهًا.

ثالثا: جدول شرائح معاشات تكافل وكرامة في شهر مارس 2024

- الشريحة الأولى: 450 جنيهًا يصبح 517.5 جنيه.

- الشريحة الثانية. 480 جنيهًا يصبح 552 جنيها.

- الشريحة الثالثة. 500 جنيه يصبح معاشه 575 جنيها.

- الشريحة الرابعة. 550 جنيهًا يصبح معاشه 632.5 جنيها.

- الشريحة الخامسة 580 جنيهًا يصبح 667 جنيهًا.

- الشريحة السادسة 620 جنيهًا يصبح 713 جنيهًا.

- الشريحة السابعة 650 جنيهًا يصبح 747.5 جنيه.

- الشريحة الثامنة 680 جنيهًا يصبح 782 جنيهًا.

- الشريحة التاسعة 700 جنيها يصبح 805 جنيهات.

- الشريحة العاشرة 740 جنيها يصبح 851 جنيهًا.

- الشريحة الحادية عشرة 770 جنيها يصبح 885.5 جنيه.

- الشريحة الثانية عشرة 800 جنيه يصبح 920 جنيهًا.